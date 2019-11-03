موعد مباراة المصرى وكوت دى أور اليوم الأحد 3 / 11 / 2019 بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى اختباراً أفريقيّا جديداً حينما يستضيف نظيره كوت دي أور بطل سيشل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى على استاد لينيتيه بسيشل انتهت بفوز المصرى برباعية دون رد.موعد مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى اور
تقام مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور فى تمام الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، واستهل فريق المصرى رحلته مع الكونفدرالية هذا الموسم بالفوز ماليندى الزنجبارى بنتيجة (1-4) فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ثم كرره فوزه إياباً بالقاهرة بثلاثية مقابل هدف ليتأهل للملحق بمجموع المباراتين 7-2، ثم حقق فوزاً على كوت دى اور بطل سيشل برباعية دون رد خارج أرضه فى ذهاب ملحق دور الـ 32 للبطولة وهو الفوز الأكبر خارج الأرض للفريق البورسعيدى على مدار مشاركاته الأفريقية وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعفى المصرى من المشاركة فى الدور التمهيدى للكونفدرالية.
المصرى حطم رقمه القياسى الخاص بأكبر فوز لأندية مصر خارج ملعبها فى منافسات الكونفدرالية الأفريقية، والمسجل باسمه فى الفوز على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى تمهيدى النسخة الحالية من المسابقة، بعد الفوز برباعية نظيفة على بطل سيشل لذا سوف يسعى الليلة لمواصلة تحطيم الارقام القياسية بالبطولة.بطل سيشل يخشى فضيحة كروية أمام المصرى البورسعيدى
ويحاول بطل سيشل حفظ ماء الوجه وتجنب فضيحة أخرى تشبه التى تلقاها من صن دوانز بطل جنوب أفريقيا حينما خسر في أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا في جنوب إفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 وينتقل لمنافسات الكونفدرالية ويتلقى رباعية من المصرى على أرضه ووسط جماهيره أنهت آماله فى الاستمرار بالكونفدرالية وبات على أعتاب الوداع الرسمى لدرجة دفعت مسئوليه لمناشدة مسئولى المصرى للعب مباراة العودة فى سيشل لولا رفض بطل مصر وإصراره على اللعب بين جماهيره.
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