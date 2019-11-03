شكرا لقرائتكم خبر عن "مصيلحى" يحفز لاعبى الاتحاد قبل مواجهة المحرق البحرينى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بالجهاز الفني للفريق الكروى بقيادة طلعت يوسف و لاعبى الفريق الأول لتحفيزهم قبل اللقاء الهام مساء اليوم أمام المحرق البحرينى في إطار مباريات دور الـ 16 للبطولة العربية.

كما احتفل اللاعبون والجهاز الفنى بعيد ميلاد محمود رزق مدافع الفريق الذى يعيش أفضل فتراته الكروية مع زعيم الثغر بعدما نجح فى إحراز هدفين بالدورى أهدوا للفريق 6 نقاط فى بنك الدورى.

وقام اللاعبون بالاحتفال بالبطولة العربية التى حصل عليها لاعبو الاتحاد لكرة السلة للمرة الثانية على التوالى، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الكأس، كفأل حسن قبل مواجهة اليوم .

فى ذات الإطار طالب محمد مصيلحى من اللاعبين بضرورة تحقيق انتصار مريح أمام المحرق البحرينى حتى تكون أكبر حافز قبل لقاء الإياب بالبحرين الذى يعد صعبا نظرا لإقامته خارج مصر .



لاعبو الاتحاد السكندرى

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ويلسون وبناهينى



إسلام جمال ومحمود رزق



محمد مصيلحى وطلعت يوسف