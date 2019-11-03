شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو السعود يشن هجوما على مجلس إدارة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن محمد أبو السعود، رئيس الإسماعيلى الأسبق، هجوما على مجلس إدارة النادى الحالى برئاسة إبراهيم عثمان مؤكدا أنهم خانوا الأمانة.

وكتب أبو السعود على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "قولت 1000 مرة النادى الإسماعيلى أمانة، بس أنتوا خونتو الأمانة، رسالتى إلى الاتنين اللى خانوا وباعوا الإسماعيلى واتسببوا فى المصيبة اللى فيها الإسماعيلى، مش هنسيب النادى ولا هنتخلى عنه ومش هنفرط فى بيتنا اللى بناه آباؤنا وتعبوا وتعبنا فيه حتى وأنا على فراش المرض".

ويستعد الإسماعيلى حاليا للقاء العودة أمام الجزيرة الإماراتى، بعدما حقق الفوز فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدفين مقابل لا شىء، أحرزهما الناميبى شيلونجو، إلا أن الفريق ما زال يعانى فى مسابقة الدورى بعدما خسر لقاءين من أصل خمس لقاءات خاضهم الفريق بالمسابقة.