محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
علق محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي أستون فيلا، عل هدفه في مرمى ليفربول، مساء السبت، مؤكدا أنها اللحظة الأهم بالنسبة له في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.
وفاز ليفربول على أستون فيلا بهدفين لواحد، في مواجهة شهدت تسجيل تريزيجيه لأولى أهدافه مع الفيلانز في الموسم الجاري.
وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إنه هدفه الأول في البريمير ليج جاء في شباك ليفربول مستغلا خطأ دفاع ليفربول بعدم مراقبته، حيث انتظر وصول الكرة له ليسددها نحو الشباك مباشرة.
وأضاف، أن مواجهة ليفربول كانت صعبة لمواجهة الفريق المتصدر في جدول الترتيب، والفوز كان قريب لكن في النهاية خسرنا المباراة.
وأشار إلى أن فريقه خسر مواجته أمام ليفربول بسبب بعض الأخطاء، والتي استغلها الريدز الذي يبحث عن تحقيق اللقب.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه يعلق على هدفه الأول في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.