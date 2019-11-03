تريزيجيه يعلق على هدفه الأول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي أستون فيلا، عل هدفه في مرمى ليفربول، مساء السبت، مؤكدا أنها اللحظة الأهم بالنسبة له في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.

وفاز ليفربول على أستون فيلا بهدفين لواحد، في مواجهة شهدت تسجيل تريزيجيه لأولى أهدافه مع الفيلانز في الموسم الجاري.

Advertisements

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إنه هدفه الأول في البريمير ليج جاء في شباك ليفربول مستغلا خطأ دفاع ليفربول بعدم مراقبته، حيث انتظر وصول الكرة له ليسددها نحو الشباك مباشرة.

وأضاف، أن مواجهة ليفربول كانت صعبة لمواجهة الفريق المتصدر في جدول الترتيب، والفوز كان قريب لكن في النهاية خسرنا المباراة.

وأشار إلى أن فريقه خسر مواجته أمام ليفربول بسبب بعض الأخطاء، والتي استغلها الريدز الذي يبحث عن تحقيق اللقب.