تصريحات السبت| الجنايني يعلن موعد عودة الجماهير.. وتركي آل الشيخ يوجه رسالة للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم السبت الموافق 2 نوفمبر.

الجنايني يعلن موعد عودة الجماهير وتطبيق "تقنية الفيديو" بالدوري

أكد عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أن أحد شهري يناير أو فبراير، سيشهد عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الممتاز.

صالح جمعة: فايلر أفضل المدربين الذين تعاملت معهم.. وأركز لأكون أساسيًا

أعرب صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بالفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الأمور مُستقرة داخل الفريق وهناك حالة من التركيز والاستقرار التي تُمهّد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

والدة رونالدو: "مافيا كرة القدم" حرمت نجلي من كرات ذهبية أكثر

هاجمت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي مجتمع كرة القدم، مؤكدة أن "مافيا" تتحكم فيه حرمت نجلها من المزيد من الجوائز الفردية خلال مسيرته.

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عمرو سماكة: مانويل جوزية طالبني بـ "الذبح".. وكنت أخشى مواجهة وائل جمعة

قال عمرو سماكة، لاعب الأهلي الأسبق، إنه عانى من سوء الحظ خلال تواجد داخل القلعة الحمراء لدرجة أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للفريق طالبه بـ "ذبح أي شيء".

محمود عبد الحكيم: وقعت للزمالك والأهلي.. والخطيب هاتفني للرحيل عن المصري

قال محمود عبد الحكيم، لاعب نادي الإعلاميين، إنه تلقى عروضًا كثيرة من الزمالك والأهلي خلال فترة لعبه بصفوف نادي بتروجت.

بعد هروبه لإسبانيا.. ناشئ الأهلي لمصراوي: المعاملة السيئة سبب رحيلي دون علم النادي

أكد مصطفى هشام، لاعب النادي الأهلي، مواليد 2001 والذي ترك النادي دونما إخطار ليوقع لصفوف جوبي إسبانيول أحد أندية الدرجة الثانية أن المعاملة السيئة سبب قيامه بهذا الأمر.

تركي آل الشيخ: سأزور الخطيب قريبا.. ولست جمعية خيرية

قال رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، إنه سيزور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليطمئن عليه قريبا.