زيزو يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي قبل الانضمام للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، أنه تلقى مفاوضات شفهية من جانب مسؤولي الأهلي قبل إتمام انتقاله إلى القلعة البيضاء.

وأشار زيزو في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن مواجهة الأهلي والزمالك تكون بمثابة "العيد"، لافتًا إلى وجود تجهيزات خاصة بها مختلفة عن أي لقاء آخر.

وقال زيزو: "تلقيت عرضًا شفهيًا من الأهلي قبل الانتقال إلى الزمالك، مفاوضاتي مع القلعة البيضاء لم تستمر سوى ليومين فقط، وانتهت كل الأمور سريعًا".

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وأكمل: "مباراة الأهلي دائمًا ما تكون لها تجهيزات خاصة، فهي المواجهة التي يشاهدها الجميع في مصر".

وأضاف: "عندما كنا لاعبين في أندية أخرى بعيدًا عن الأهلي والزمالك كنا نشاهد المباراة مثل الجميع".

واختتم: "الآن المباراة تكون مختلفة بالنسبة لنا، هي مثل العيد، جميع مباريات الدوري في كفة والقمة في كفة أخرى".