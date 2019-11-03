أمير مرتضى: "زيزو" لم يقدم سوى 40% من مستواه.. وسعيد بانضمامه للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو، واحد من أهم المكاسب الأخيرة للزمالك، بعد انضمامه للفريق.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت، إنه راهن على "زيزو" وكان يخشى من عدم موافقة المدرب وقتها على ضمه لفريق الزمالك.

وأضاف:" في وقت سابق جلس زيزو مع مدرب الزمالك ولم يكن مقتنع به، مؤكدًا أنه رغم ذلك كان يثق في قدرات زيزو وأهميته نظرا لخبراته التي اكتسبها من فترة تواجده في الاحتراف الخارجي.

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وأوضح، أن زيزو يملك شخصية قوية سواء داخل او خارج الملعب، ولديه من الطموح الكثير ولاعب يتميز بالاحترافية في التعامل فيعلم ما له وما عليه.

وأشار إلى أن حتى الآن لم يقدم زيزو مع الزمالك سوى 30 أو 40% من مستواه الحقيقي، وما زال لديه المزيد ليقدمه في الفترة المقبلة.

وأتم المشرف على الكرة بالزمالك:" زيزو في تطور مستمر مع الزمالك وسعيد بتواجده في منتخب مصر، وكنت دائما اتحدث معه عن قرب انضمامه لصفوف المنتخب الوطني في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين وظهوره بشكل قوي مع الزمالك".