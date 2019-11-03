النشرة الرياضية..أنيلكا يحضر مران الأهلي.. وتريزيجيه يسجل في خسارته أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 2 أكتوبر.

أنيلكا يحضر مران الأهلي

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على استقبال النجم الفرنسي نيكولا أنيلكا، الذي حضر مران الفريق اليوم في الإمارات.

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل وليفربول يقلب الطاولة على أستون فيلا في الوقت القاتل

حقق ليفربول فوزًا قاتلاً على منافسه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

الكاف يُعلن طاقم حكام مباراتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا

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أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراتي المنتخب الوطني الأول مع كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

بمشاركة النني.. بشكتاش يواصل انتفاضته بالفوز على انطاليا في الدوري

اقتنص فريق بشكتاش فوزا ثمينا من ملعب مضيفه انطاليا سبور 2 /1 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

مازيمبي يواصل انتصاراته.. ماذا تبقى قبل مواجهة الزمالك؟

حقق مازيمبي انتصاره الثامن في الدوري الكونجولي من أصل تسع مباريات لعبها في المسابقة هذا الموسم بعد فوزه بهدف نظيف على فريق جروب بازانو مساء اليوم السبت.

اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة تضع اشتراطات أمنية وتعليمات جديدة لحضور المباريات

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، جهودها لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق منافسات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.