محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز أهداف يوم السبت 2 نوفمبر. أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون هدف مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث أهداف مباراة تشيلسي وواتفورد الدوري الإنجليزي أهداف مباراة توتنهام واستون فيلا أهداف مباراة مانشستر سيتي وساوثهامتون Advertisements هدف مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وليفانتي الدوري الإيطالي أهداف مباراة نابولي وروما أهداف مباراة انتر وبولونيا هدف مباراة يوفنتوس وتورينو

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف السبت.. ثنائية ليفربول أمام أستون فيلا.. وخسارة برشلونة بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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