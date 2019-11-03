بالفيديو.. ريال مدريد يفرط في صدارة الدوري الإسباني بعد تعادله مع بيتيس

فرط ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادله مع ضيف ريال بيتيس سلبيًا، في اللقاء الذي أقيم بينهما، على ملعب سنتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الليجا. الجولة العاشرة من مسابقة الليجا. وشهدت الدقيقة الثامنة تسجيل البلجيكي إيدين هازارد هدفًا لصالح ريال مدريد لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل. بداعي التسلل. بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة متساويًا مع برشلونة متصدر المسابقة بفارق الأهداف، فيما يصعد ريال بيتيس إلى المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة. شاهد هدف هازارد الملغي

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