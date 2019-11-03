يوفنتوس يٌسقط تورينو ويحافظ على صدارة الدوري الإيطالي

حافظ فريق يوفنتوس على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك عقب تغلبه على نظيره تورينو بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من مسابقة الكالتشو. الحادي عشر من مسابقة الكالتشو. سجل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 70. بهذه النتيجة يتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة الحادية عشر برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة مع إنتر ميلان الذي يحل وصيفًا بالمسابقة، فيما يتجمد رصيد تورينو عن النقطة 11 محتلًا المركز الثالث عشر بالترتيب. شاهد هدف المباراة

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