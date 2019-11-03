فيديو.. دي ليخت يسجل أول أهدافه مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي

استطاع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، تسجيل أولى أهدافه مع البيانكونيري بمسابقة الكالتشو، وذلك بعد أن أحرز هدف التقدم لفريقه أمام تورينو، في اللقاء الذييقام بينهما حاليًا ضمن الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي.
جاء هدف دي ليخت بعد أن وصلت الكرة إليه منركلة ركنية سددها مباشرةٍ لتسكن مرمى تورينو، معلنًا تقدم يوفنتوس في الدقيقة 70 بديربي تورينو.
جدير بالذكر أن دي ليخت انضم لصفوف يوفنتوس في الصيف الماضي قادمًا ن أياكس أمستردام الهولندي.
شاهد هدفي ماتياس دي ليخت أمام تورينو
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