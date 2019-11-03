طلائع الجيش يكتسح حلون ببطولة سوبر القاهرة مواليد 2005

اكتسح فريق طلائع الجيش موليد 2005 نظيره حلوان الرياضي بستة اهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب فريق حلوان الرياضي ضمن مباريات الاسبوع الرابع لبطولة سوبر القاهره. سجل اهداف الللقاء كريم تامر هدفين فاروق محمود هدفين ومصطفي محمد ومحمد يحي هدف. فاروق محمود هدفين ومصطفي محمد ومحمد يحي هدف. وبهذه النتيجه يحصد طلائع الجيش صدارة البطولة بفارق ثلاثة نقاط عن الاهلي صحاب المركز الثاني بينما يتزيل حلوان الرياضي المركز الاخير بدون نقاط. الاخير بدون نقاط. والجدير بالذكر ان فريق 2005يقد محمد صبحي مدير فني عماد شوقي مدرب عام محمد طلعت مدرب حراس الرمي اداري حسن الدولي واحمد عبد الغفار اخصائي الفريق وحمادة حميد مسوال الادوات تحت اشراف المقدم ايهاب علي ومدير اداري القطاع والعقيد محمد المهدي رئيس قطاع الناشئن

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