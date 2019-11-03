20 لاعبًا في قائمة بترول أسيوط استعدادًا للقاء سوهاج

اختار محمد عبدالسميع المدير الفنى لبترول أسيوط 20 لاعبًا لخوض لقاء سوهاج غدًا في الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني. وضمت القائمة كلا من: محمد رمضان - محمد السيد زيكا -محمد محمود عفروتو - إيهاب فؤاد - نبيل ناصر -أحمد سيد دحروج - محمد دياب - إسلام حمدى - محمد عطا - أحمد البهى - مؤمن راضى - محمد خلف -محمد مصطفى حنطور - على الفرارجى - محمد كمال -محمد عبدالفتاح العندليب - محمد فرحات كاستلو -طاهر محمد - أحمد تركى - محمد كارم . السيد زيكا -محمد محمود عفروتو - إيهاب فؤاد - نبيل ناصر -أحمد سيد دحروج - محمد دياب - إسلام حمدى - محمد عطا - أحمد البهى - مؤمن راضى - محمد خلف -محمد مصطفى حنطور - على الفرارجى - محمد كمال -محمد عبدالفتاح العندليب - محمد فرحات كاستلو -طاهر محمد - أحمد تركى - محمد كارم .

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