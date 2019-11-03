طهطا يعلن قائمته للقاء ديروط بدوري القسم الثاني

اختار بركات إبراهيم المدير الفنى لطهطا 20 لاعبًا للقاء ديروط غدًا "الأحد" في الجولة الثالثة لدورى القسم الثانى "مجموعة الصعيد. وضمت القائمة : أحمد حسن -أحمد عبدالراضى - أحمد البطاخ - والو شريف - محمود جميل - أحمد ماهر - محمد عبدالقادر - إبراهيم الكروى - هيثم شعبان - بدوى ناصر - محمد شبرا - محمد مصطفى - محمود شيكا - كريم مرسى - محمد عبدالفتاح زيزو - محمد إمام - محمد مدرسة - علاء ريشه - سيف ربيع - محمد بيسو . أحمد البطاخ - والو شريف - محمود جميل - أحمد ماهر - محمد عبدالقادر - إبراهيم الكروى - هيثم شعبان - بدوى ناصر - محمد شبرا - محمد مصطفى - محمود شيكا - كريم مرسى - محمد عبدالفتاح زيزو - محمد إمام - محمد مدرسة - علاء ريشه - سيف ربيع - محمد بيسو .

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