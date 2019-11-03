علق النجم المصري محمود تريزيجيه لاعب وسط فريق أستون فيلا الإنجليزي، على هزيمة فريقه أمام ليفربول، مساء اليوم. وخسر أستون فيلا أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي واستطاع محمود تريزيجيه أن يسجل هدف أستون فيلا في الدقيقة 21 بمرمى ليفربول. ونشر تريزيجيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة مرفقة بصور له من مباراة اليوم معلقًا عليها "ليست النتيجة التي أردناها، واستمر في التحسن".

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تعليق لتريزيجيه على هدفه في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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