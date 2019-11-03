20 لاعبا في قائمة سوهاج لخوض لقاء بترول أسيوط

أعلن نبيل محمود، المدير الفنى لسوهاج قائمة 20 لاعبا للقاء بترول أسيوط والمقام في الثالثة عصر غد الأحد، في الجولة الثالثة لدورى القسم الثانى "مجموعة الصعيد". وضمت القائمة اللاعبين:بهاء صابر - محمود محرم - احمد حاتم - محمد حفظى - ادهم عطية - احمد جمال - محمد صبرى - احمد يوسف - شريف يونس - صالح احمد - محمد جمال - محمد عبدالسميع - محمد ناجح - احمد سعد - جون - عادل الادهم - ايمن رضا -احمد فرج - محمد الطنانى - محمد السنجاوى . يونس - صالح احمد - محمد جمال - محمد عبدالسميع - محمد ناجح - احمد سعد - جون - عادل الادهم - ايمن رضا -احمد فرج - محمد الطنانى - محمد السنجاوى .

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