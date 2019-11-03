شباب المقاولون يهزم الجونة بثلاثية في بطولة الجمهورية 2003

فاز المقاولون على الجونة بثلاثية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون، ضمن بطولة الجمهورية 2003.

أحرز أهداف المقاولون عمر فايد هدف وفادى طه هدف ومحمد سعيد هدف، وأعرب محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفنى

لفريق المقاولون عن رضاه عن الأداء وأشاد بكل اللاعبين.

وقد حضر اللقاء كابتن محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون وقام بتهنئة الجهاز واللاعبين على الفوز والأداء يقود جهازًا فنيًّا

للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير وسعد عبدالباقي مدرب وأحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام إدارى ومصطفى أحمد إصابات ملاعب وكريم مجدى أحمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.