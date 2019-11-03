نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس فى الدوري الإسباني 2019-2020

خيب رفاق إدين هازارد عشاق ريال مدريد بالتعادل السلبي فى مباراة ريال بيتيس، اليوم السبت، فى إطار الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني (لا ليجا) 2019-2020, والتي أقيمت على ملعب الريال “ملعب سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة مدريد مساء اليوم السبت 2 نوفمير, فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة, 20:00 بتوقيت جرينتش.

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ودخل الريال اللقاء وبجعبته 21 نقطة فى المركز الثاني من ترتيب جدول الليجا وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي برشلونة والذي خسر اليوم أمام نادي ليفانتي فى افتتاح الجولة بنتيجة 3-1, وقد فاز ريال مدريد على ليجانيس الجولة الماضية بخماسية نظيفة على ملعب سنتياجو بيرنابيو والتي شهدت تألق كريم بنزيمة.

ودخل ريال بيتيس فى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة متساوياً مع كلاً من نادي ألافيس ونادي إيبار بنفس الرصيد, وقد فاز ريال بيتيس فى الجولة الماضية على حساب سيلتا فيجو على ملعبه “بينيتو فيامارين” بإشبيليه.

الشوط الأول من اللقاء أنتهي بالتعادل السلبي وشهد الشوط هدف لإيدن هازارد فى الدقيقة 9 ولكن تدخل الـvar ليلغي هدف الريال.

فى الشوط الثاني استمر التعادل حتي نهاية المباراة ولم تسفر هجمات الريال تسجيل هدف واحد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي المخيب فى ظل خسارة برشلونة اليوم.

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وبهذا التعادل اليوم اصبح الريال فى صدارة جدول ترتيب الليجا مناصفتاً مع برشلونة برصيد 22 نقطة لكل فريق وذلك مؤقتاً حتي إنتهاء الجولة.

وبتعادل ريال بيتيس اليوم يتقدم فى ترتيب الجدول الي المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

وكان يسعي المدرب الفرنسي “زين الدين زيدان” الى تحقيق الفوز اليوم على ملعب سانتياجو بيرنابيو أمام ضيفه ريال بيتيس ساعياً لصدارة ترتيب جدول الليجا بفارق نقاط بعد هزيمة برشلونة اليوم من ليفانتي والحافظ على فارق النقاط بينه وبين ملاحقيه نادي غرناطة وأتلتيكو مدريد واشبيلية المتساويين فى عدد النقاط 20 نقطة لكل فريق مع أفضيلة للريال بوجود مباراة مؤجلة أمام البارسا.

فى حين قد سعي المدرب الاسباني لريال بيتيس “”روبي” الي الخروج من سانتياجو بيرنابيو بنتيجة إيجابية للتقدم فى جدول ترتيب الليجا لدخول منطقة الأمان والأبتعاد عن منطقة الخطر وهذا ما حققه بالتعادل اليوم مع الريال.

وإليكم آخر 10 مواجهات بين ريال مدريد وريال بيتيس فى الدوري الإسباني: