جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت 2 – 11 – 2019

حافظ ليفربول على صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وعلى فارق الست نقاط بينه وبين أقرب منافسيه “مانشستر سيتي” بفضل الفوز الذي حققه على ملعب أستون فيلا بنتيجة 2/1 في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم السبت 2 – 11 – 2019.
إليكم الترتيب كاملاً
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المركز
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