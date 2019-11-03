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جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم السبت 2 – 11 – 2019

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محمود ماهر 0 تبليغ

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حافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وعلى فارق الست نقاط بينه وبين أقرب منافسيه “مانشستر سيتي” بفضل الفوز الذي حققه على ملعب أستون فيلا بنتيجة 2/1 في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم السبت 2 – 11 – 2019.

إليكم الترتيب كاملاً

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المركز

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