نتيجة مباراة تورينو واليوفنتوس فى الدوري الإيطالي 2019-2020

إحتفل عشاق السيدة العجوز بالفوز اليوم فى مباراة ديربي تورينو والتي جمعت اليوفنتوس وتورينو فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي (السيريا آ) 2019-2020 بنتيجة 0-1 , والتي أقيمت على ملعب تورينو “ملعب أولمبيكو دي تورينو” اليوم السبت 2 نوفمبر فى تمام الساعة 21:45 توقيت القاهرة, 19:45 بتوقيت جرينتش.

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ودخل اليوفي اللقاء فى المركز الثاني من ترتيب جدول السيريا آ برصيد 26 نقطة بعد أن حقق الأنتر الفوز اليوم فى افتتاح الجولة على نادي بولونيا من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من اللقاء واحتل الصدارة مؤقتاُ.

ودخل نادي تورينو اللقاء فى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

إنتهي الشوط الأول من لقاء الديربي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفى الشوط الثاني استطاع اليوفي التقدم فى الدقيقة 70 من ركنية حولها جونزالو هيجوايين للمدافع دي ليخت ليسجل هدف اللقاء الوحيد لينتهي ديربي تورينو بفوز اليوفي.

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وبفوز اليوفي اليوم إستطاع إعتلاء صدارة السيريا آ مرة آخري برصيد 29 نقطة وبفاق نقطة واحدة عن الإنتر.

وبخسارة تورينو اليوم بقي فى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة فى إنتظار إنتهاء الجولة.

وسعي مدرب اليوفنتوس “ماوريسيو ساري” الي تحقيق الفوز اليوم على تورينو لاستعادة الصدارة مرة آخري والابتعاد عن ملاحقه الأنتر, و قد غاب عن اليوفي المدافع جورجيو كيلليني ولاعب وسط الملعب ادريان رابيو بداعي الاصابة.

كما سعي مدرب تورينو “والتر ماتزاري” الى تحقيق الفوز على ملعبه فى الديربي القوي وإيقاف إنتصارات اليوفي وذلك لرفع معنويات اللاعبين والتقدم فى جدول السيريا ولكنه مُني بهزيمة صعبة بهدف المدافع دي ليخت.

وإليكم آخر 10 مواجهات بين اليوفي وتورينو فى الدور الإيطالي: