أهداف مباراة الرجاء والوداد في البطولة العربية للأندية

شاهد أهداف مباراة الرجاء والوداد في ذهاب دور الـ 16 من البطولة العربية اليوم السبت 2 – 11 – 2019.

استضاف ملعب محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية للمغرب “الدار البيضاء” المباراة الملقبة بـ “ديربي العرب” من قبل قناة أبو ظبي الرياضية بين الرجاء والوداد هذا المساء، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وسط حضور جماهيري كثيف، شهد العديد من اللوحات الفنية الجميلة من ألتراس الرجاء وألتراس الوداد.

تقدم الوداد أولاً في الدقيقة 34 عن طريق إسماعيل الحداد، ليشعل المواجهة الأولى بين الرجاء والوداد في تاريخ البطولة العربية للأندية، منذ انطلاقها للمرة الأولى في بداية الثمانينات من القرن الماضي تحت مسمى “دوري أبطال العرب”.

لكن الرجاء أدرك هدف التعديل مطلع الشوط الثاني بتصويبة صاروخية من فابريس نجوما القادم من فيتا كلوب الكونجولي في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولم يستطع الرجاء في الدقائق التالية التغلب على قوة حارس مرمى الوداد “التكناوتي” الذي قدم مستوى مذهل في هذه المباراة، ليكتفي بالتعادل.

وستقام مباراة الإياب على نفس الملعب لكن سيكون الوداد هو المستضيف، وذلك يوم 23 نوفمبر.

وإذا تمكن الوداد من التعادل دون أهداف سيترشح إلى ربع النهائي.

وفي جعبة كل فريق لقب واحد في البطولة العربية للأندية، حيث توج الرجاء البيضاوي في عام 2006، عندما هزم نادي إنبي المصري. أما الوداد فقد حققها عام 1989 على حساب نادي الهلال السعودي.

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ملخص مباراة الرجاء والوداد بصوت المعلق علي سعيد الكعبي

أهداف مباراة الرجاء الوداد من قناة أبو ظبي الرياضية

فيديو لملعب محمد الخامس قبل 30 دقيقة من انطلاق ديربي العرب

هدف الوداد الأول في الدقيقة 34 “اسماعيل الحداد”

هدف الرجاء الأول في الدقيقة 48 “فابريس نجوما”