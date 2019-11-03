نتيجة مباراة واتفورد وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي 2019-2020

احتفل عشاق نادي تشيلسي بالفوز اليوم أمام واتفورد فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي 2019-2020 وذلك بنتيجة 1-2, والتي أقيمت على ملعب واتفورد “فيكارج رود” اليوم السبت 2 نوفمبر فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة, 17:30 بتوقيت جرينتش.

اضغط هنا لمشاهدة أهداف المباراة

ودخل البلوز اللقاء فى المركز الرابع من ترتيب جدول البريميرليج برصيد 20 نقطة متساوياً مع نادي ليستر سيتي ثالث الترتيب وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يأتي ثانياً برصيد22 نقطة, وفى الصدارة يأتي ليفربول برصيد 28 نقطة, وكان تشيلسي قد فاز فى الجولة الماضية خارج ملعبه بنتيجة 4-2 على نادي بيرلني وشهدت المباراة تألق اللاعب الأمريكي “كريستيان بوليسيتش” بتسجيله هاتريك.

وأتي نادي واتفورد فى المركز الاخير من ترتيب جدول الريميرليج برصيد 5 نقاط فقط والذي كان يسعي مدربه “كيكي سانشيز فلوريس” الي الخروج من ملعبه بنتيجة إيجابية أمام البلوز للخروج من شبح الهبوط مبكراً وكان قد تعادل بالجولة الماضية على ملعبه أمام نادي بورنموث.

فى الشوط الأول افتتح التسجيل لتشيلسي مبكراً فى الدقيقة 5 المهاجم الشاب الانجليزي تامي أبراهام لينتهي الشوط بتقدم تشيلسي بهدف دون مقابل.

وأضاف للبلوز فى الشوط الثاني اللاعب الامريكي المتألق “كريستيان بوليسيتش” الهدف الثاني فى الدقيقة 55 من صناعة أبراهام, وسجل لواتفورد الهدف الوحيد من ركلة جزاء اللاعب جيرارد دولوفيو لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي.

Advertisements

وبهذا الفوز اليوم للبلوز يتقدم فى ترتيب جدول البريميرليج الى المركز الثالث برصيد 23 نقطة فى إنتظار إنتهاء الجولة.

وبخسارة واتفورد اليوم على ملعبه يبقا فى المركز الاخير برصيد 5 نقاط فقط.

وسعي أسطورة تشيلسي ومدربه “فرانك لامبارد” الي تحقيق الفوز اليوم لمواصلة المنافسة على المراكز الأربعة والمؤهلة الي دوري أبطال أوروبا وللأقتراب من المتصدر نادي ليفربول, وكان البلوز قد خرج من الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية الأربعاء الماضي من مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

وكانت أبرز الغيابات عن تشيلسي اليوم فى خط الدفاع هم (كرستنسن – رودجير) وفى خط الوسط (نجولو كانتي -روبن لوفتوس تشيك- روس باركلي), وأبرز غيابات واتفورد مهاجمه تروي ديني وصانع الألعاب الانجليزي توم كليفرلي.

وإليكم آخر 10 مواجهات بين تشيلسي وواتفورد فى الدوري الإنجليزي: