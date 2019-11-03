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أهداف مباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الايطالي

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محمود ماهر 0 تبليغ

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دخل يوفنتوس مباراة ديربي تورينو تحت ضغوطات كبيرة بسبب الفوز المتأخر للإنتر على بولونيا في وقت سابق اليوم السبت 2 – 11 – 2019، لكنه استطاع الفوز بنتيجة (0-1) على ملعب جراندي تورينو، ليستعيد صدارة جدول ترتيب السيري آ برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن الإنتر الثاني.

وبرهن الإنتر على أنه المنافس الأول والحقيقي لليوفنتوس على لقب هذا الموسم، حين قلب تأخره من هدف إلى فوز في وقت قاتل على فريق المدرب ميهايلوفيتش.

أهداف تورينو ويوفنتوس اليوم

هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 70 “ماتياس دي ليخت”

 

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