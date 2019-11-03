دخل يوفنتوس مباراة ديربي تورينو تحت ضغوطات كبيرة بسبب الفوز المتأخر للإنتر على بولونيا في وقت سابق اليوم السبت 2 – 11 – 2019، لكنه استطاع الفوز بنتيجة (0-1) على ملعب جراندي تورينو، ليستعيد صدارة جدول ترتيب السيري آ برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن الإنتر الثاني.
وبرهن الإنتر على أنه المنافس الأول والحقيقي لليوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حين قلب تأخره من هدف إلى فوز في وقت قاتل على فريق المدرب ميهايلوفيتش.
أهداف تورينو ويوفنتوس اليوم
هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 70 “ماتياس دي ليخت”
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف مباراة تورينو ويوفنتوس في الدوري الايطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.