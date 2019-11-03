فيديو ملخص تعادل ريال مدريد وريال بيتس في الدوري الاسباني

استقبل ملعب ريال مدريد “سانتياجو برنابيو” فريق ريال بيتس في ختام مباريات اليوم السبت 2 – 11 – 2019، ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.
ريال مدريد تلقى أنباءً سارة من ملعب سوسيداد دي فالنسيا قبل بدء اللقاء بحوالي ساعتين، حيث سقط برشلونة بثلاثة أهداف لهدف أمام ليفانتي في نفس الجولة، إلا أنه أخفق في استغلال الفرصة وسقط في فخ التعادل بنتيجة 0-0، ليعادل نقاط برشلونة بـ 22 نقطة لكل منهم.
الدقائق الـ 10 الأولى من لقاء ريال مدريد وريال بيتس شهدت إلغاء هدف للبلجيكي إدين هازارد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية ال VAR.
ملخص تعادل ريال مدريد وريال بيتس اليوم
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