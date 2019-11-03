أهداف مباراة انتر ميلان وبولونيا في الدوري الايطالي

زار الإنتر نظيره بولونيا في إطار مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي “السيري آ” اليوم السبت الموافق 2 – 11 – 2019 على ملعب ريناتو دالاارا، وحول تأخره بهدف إلى فوز صعب بنتيجة 2/1.

الإنتر فاز في آخر مواجهة على ملعب بولونيا بثلاثة أهداف نظيفة في الموسم الماضي، يوم الأول من سبتمبر 2018، وها هو يكرر فوزه لكن هذه المرة بفارق هدف وحيد، والفضل لنجم هجومه لوكاكو الذي سجل ثنائية رفع بهما رصيد أهدافه لـ 9 منذ انضمامه من مانشستر يونايتد.

وتقدم الإنتر إلى المركز الأول في السيري آ “مؤقتًا” برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس الثاني، والذي تنتظره مباراة صعبة مساء اليوم على ملعب تورينو في ديربي المدينة.

إليكم أهداف مباراة الإنتر وبولونيا اليوم

هدف بولونيا الأول في الدقيقة 59 “روبرتو سوريانو”

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هدف تعادل الإنتر 1-1 في الدقيقة 75 “لوكاكو”

الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 91 “لوكاكو”

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