رياضة | موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد التعادل مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني وجالاطا سراي التركي يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 نوفمبر 2019 في التاسعة مساءً في رابع جولات المجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني وجالاطا سراي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sports

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا

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خط الدفاع: كارفاخال وفاران وميليتاو وميندي

خط الوسط: كاسيميرو ورودريجيز وكروس

خط الهجوم: جاريث بيل وكريم بنزيما وهازارد

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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