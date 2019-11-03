رياضة | عاشور الأدهم: لم أقصد مضايقة جمهور الزمالك.. وهذا سبب رحيلي عن الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور الأدهم: لم أقصد مضايقة جمهور الزمالك.. وهذا سبب رحيلي عن الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عاشور الأدهم، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، أنه لم يقصد مضايقة لجمهور الزمالك عندما سجل أمامهم بقميص الجونة.

وقال عاشور الأدهم في تصريحات عبر قناة صدى البلد : "لم أقصد إني أزعل جمهور الزمالك لما سجلت في مرماهم عندما كنت لاعبا مع الجونة".

وأكمل : "كنت أريد أن إيصال رسالة لهم بأن لدي إمكانيات فنية كبيرة لم أستطيع إظهارها مع الزمالك ليس إلا".

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وتطرق الأدهم للحديث عن، الفترة التي تواجد فيها بين صفوف الزمالك، وأوضح كانت فترة صعبة للغاية.

وتابع الأدهم حديثه: "لم أكن موفقا في الزمالك ولم أنجح في تقديم ما كنت أقدمه في المصري.

وإستمر الأدهم: كما أن الظروف المادية في الأبيض كانت صعبة.

واستكمل : في احدي المباريات تلقينا هزيمة، فقال لي حسام حسن: "انت خلصت التسديدات في المصري ومش هتسدد معانا يعني؟.