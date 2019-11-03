رياضة | رئيس الإسماعيلي السابق يشن هجوما عنيفًا على المجلس الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإسماعيلي السابق يشن هجوما عنيفًا على المجلس الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن محمد أبو السعود رئيس الاسماعيلي الأسبق هجوما عنيفا على مجلس الادارة الحالي برئاسة ابراهيم عثمان.

وكتب ابو السعود على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :"قولت 1000 مرة النادى الإسماعيلى أمانة، بس أنتوا خونتو الأمانة، رسالتى إلى الاتنين اللى خانوا وباعوا الإسماعيلى واتسببوا فى المصيبة اللى فيها الإسماعيلى، مش هنسيب النادى ولا هنتخلى عنه ومش هنفرط فى بيتنا اللى بناه آباؤنا وتعبوا وتعبنا فيه حتى وأنا على فراش المرض".

من ناحية أخرى تلقى الإسماعيلى خسارة أمام فريق الإنتاج الحربى بنتيجة هدفين مقابل هدف ، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية.

ويستعد الفريقان لاستئناف مشوارهما بمسابقة الدورى المحلى والتى تم تأجيلها لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر انطلاقها خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى.

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هدف الإسماعيلى الوحيد سجله عمر الوحش فيما أحرز للإنتاج كل من موسى دياوارا وباسم مرسى.

بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم .. حارس مرمى محمد مجدي

خط الدفاع .. إبراهيم ابو اليزيد – محمد مجدي الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن.

خط الوسط الدفاعى .. محمد الضرف – عماد حمدي

خط الوسط الهجومى .. بيكيتي سيلفا – محمد صادق – محمد حمدي زكي

خط الهجوم .. حازم مرسي

وشارك كل من مدحت فقوسة وعمر الوحش ومحمد مخلوف ووجيه عبدالحكيم ومصطفى فارس ومحمود صلاح من على مقاعد البدلاء.

شهدت الودية تعرض محمد حمدى زكى للاصابة والتى على اثرها تم استبداله.

وحرص المدير الفنى الصربى “ميودراج يسيتش” على اشراك مجموعة من اللاعبين البدلاء فضلا عن لعبهم بمراكز جديدة من بينها مشاركة مصطفى فارس فى مركز الظهير الأيمن ومحمد مجدى الجمل فى مركز الظهير الأيسر.