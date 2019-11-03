رياضة | زيزو: هذا سبب إنضمامي للمنتخب.. وأتمني رضا مرتضي منصور عني

أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن وجوده في الأبيض سبب انضمامه للمنتخب المصري استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وصرح زيزو عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون سبورت": "الزمالك سبب انضمامي للمنتخب، وخطوة قدومي للأبيض والعودة من الخارج كانت مهمة لي على المستوى الشخصي".

وواصل نجم الزمالك: "عدت للزمالك لكي يعرفني الناس وأكون تحت أنظار المنتخب، رغم أنه كان هناك عروض خارجية ومقابل مادي أكبر".

وتابع: "أول تدريب لي مع الزمالك كان يوم 2/2 وأول مباراة بعدها كانت يوم 8/2 ومن وقتها لم أجلس احتياطيًا".

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وأكمل لاعب الأبيض: "كنت أنفذ تعليمات المدير الفني بشكل جيد وقت تواجد جروس، ولم أكن أهتم بالتسديد أو إحراز الأهداف، الأهم هو فوز فريقي".

وأردف زيزو تصريحاته: "لكن وجدت أن الجماهير لا تقدر إلا الأهداف، والكثير نصحني أن أستفيد وأظهر نفسي وأسدد وأجتهد وأسعى للتسجيل".

وأوضح : "أمير مرتضى هو من شجعني للقدوم إلى الزمالك وحببني فيه، وأعطاني ثقة كبيرة في نفسي، ولم أقابل مرتضى منصور رئيس الأبيض سوى مرات قليلة".

وإختتم أحمد السيد زيزو حديثه: "لكن بعدما أحرزت أهدافًا رئيس الزمالك أصبح سعيدًا بي، وأدعو الله أن أستمر على هذا الحال ويكون راضٍ عني".