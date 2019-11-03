رياضة | لجنة المسابقات تحدد موعد مباراة القومي والعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات تحدد موعد مباراة القومي والعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالقسم الثالث بالمجموعة الخامسة، بإقامة المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني بين فريقي القومي والعياط يوم الثلاثاء المقبل في الخامس من الشهر الجاري والتي تم تأجيلها من قبل بسبب سوء الأحوال الجوي.

وصرح حاتم حسن المدير الفني للقومي بعد فوزه على المعادي بثلاثية نظيفة بانه مكسب مهم علي فريق محترم يتبقي لنا مباراة مؤجلة سنجتهد للفوز بها حتي نلحق بفرق المقدمة، ونمتلك إدارة وجهاز فني ولاعبين يستحقون الكثير مخلصين ومجتهدين ذو خبرات كبيرة واننا سنقاتل للوصول به لمطاف الكبار، ونعاني كثيراً من ضغط المباريات حيث نلعب مباراتان اسبوعياً و هذا حمل زائد جداً علي اللاعبين خاصة في بداية الموسم و لكننا ناخد كل مباراة علي انها بطولة. ويدخل القومي المباراة في المركز الثامن برصيد خمس نقاط، بينما يتذيل العياط الترتيب برصيد نقطة واحدة.

فوز الاتصالات والدخان وهزيمة المعادي والصيد بالقسم الثالث

شهدت لقاءات الأسبوع الرابع من مباريات المجموعة الخامسة، حيث أسفرت النتائج عن فوز الاتصالات على نظيره بشتيل بهدفين نظيفين سجلهما أحمد حسام في الدقيقة 69 وعبد الرحمن فؤاد في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

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وفاز الدخان خارج ملعبه على فريق 6 أكتوبر بثلاثية نظيفة ليواصل الصراع بينة وبين الاتصالات على صدارة المجموعة.

و فاز جينيس على نظيره العياط بهدفين نظيفين.، وتلقي الصيد خسارته الثانية أمام أبو النمرس بثلاثية نظيفة افتتح بيبو التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم سجل محمود فيلكس ثاني الاهداف في الدقيقة 32 واحرز محمد علاء مدافع الصيد هدف ثالث بالخطأ في مرمي فريقه في الدقيقة 92.

وسقط المعادي في فخ الهزيمة الثانية على التوالي امام القومي بثلاثية نظيفة احرز اهداف القومي ممدوح رأفت (بيسا) ووليد فيصل وأحمد مرسي (عجيزي) وفاز حلوان العام على البدرشين 3-1، بينما يواجه جولدي نظيره الصف اليوم الأحد على ملعب البلاستيك في تمام الثالثة الا الربع.

ترتيب المجموعة الخامسة

الدخان 9 نقاط

الاتصالات 9 نقاط

أبو النمرس 7 نقاط

جينيس 6 نقاط

حلوان العام 6 نقاط

الصف 6 نقاط

جولدي 6 نقاط

القومي 5 نقاط

بشتيل 5 نقاط

أكتوبر 4 نقاط

المعادي 4 نقاط

البدرشين 3 نقاط

الصيد نقطتين

العياط نقطة واحدة