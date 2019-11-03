رياضة | راموس يهاجم حكم مبارة ريال مدريد و ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يهاجم حكم مبارة ريال مدريد و ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس لاعب نادي ريال مدريد حكم مباراة فريقه أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز انه هناك بعض الإلتحامات وشاهدت ذلك لكن الحكم لم يشاهد شئ له القرار في النهاية.

تصريحات راموس كاملة عقب المباراة

قال راموس:" كنا نعرف اننا اليوم كنا امام فرصه ثمينه لنتصدر جدول الترتيب بعد ما حدث في مباراة برشلونة ، نحن بحثنا عن الفوز منذ الدقيقه الاولى لكننا لم نجد الفعالية امام المرمى ولكن الجميع عمل بصورة جيدة في الهجوم والدفاع ولكن ايضًا ريال بيتيس يلعب كرة القدم بصورة جميل.

وتابع نجم الريال:" ‏ليس من السهل في يومنا هذا ان تفوز بأي مباراه ، كل مباراه تحتاج عمل كبير لكن في نهاية المطاف ربما حصلنا اليوم على نقطه بنكهة مريرة ، علينا ان نعود من جديد لنعمل ونصنع الفارق ونحقق الانتصارات".

Advertisements

وواصل راموس حديثه:" ‏هذه هي كرة القدم ، لا يمكن ان تلعب بنفس الرتم طوال الـ90 دقيقة ، بأول الدقائق لعبنا بكثافه كبيره وكنا نتواجد في ملعب ريال بيتيس لكن المباراه تغيرت ، ربما تراجعنا بعض الشيء ".

وإختتم قائد الملكي تصريحاته :" لم ننجح في تسجيل الاهداف لكن ربما كان هناك ايضًا هدف وتم إلغائه بتقنية الـVAR، ‏نحن نحاول ان نقدم افضل ما لدينا لان اي خطأ صغير يكلفك كثيرًا".

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد و ريال بيتيس

وتعادل نادي ريال مدريد علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 0 / 0 أمام نظيره فريق ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز ليفشل في الصعود لصدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز.