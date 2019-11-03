رياضة | سواريز يضع برشلونة فى ورطة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يضع برشلونة فى ورطة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع المهاجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الاسباني فريقه في ورطة بعد اقترابه من الغياب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة التي تعرف لها اليوم السبت مع فريقه برشلونة أمام نظيره فريق ليفانتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز وقبل مواجهة نادي سلافيا براج التشيكي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة أن الفحوصات الطبية أثبت بأن لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني مصاب في ساقه اليمنى وعودته الي الملاعب مرة أخري تعتمد على مدى سرعة تعافيه، لويس سواريز سوف يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، سيغيب خلالها عن مباراة سلافيا براج المقبلة في دروي أبطال أوروبا وسيلتا فيجو بالدوري الاسباني الممتاز ، تواجده مع الأوروجواي في أسبوع الفيفا معقد.

يذكر أن نادي برشلونة تلقي اليوم السبت هزيمة كبيرة خارج ارضه أمام نظيره فريق ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.