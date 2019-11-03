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ريال مدريد يفرط في الصدارة ويتعادل مع بيتيس

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الأحد 3 نوفمبر 2019

فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على ريال بيتيس في الجولة الحادية عشر من ، واكتفى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحرز ريال مدريد هدفاً عن طريق اللاعب إيدين هازارد ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

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وطالب لاعبي ريال مدريد في الدقيقة الـ82، الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعد أن غيرت الكرة اتجاهها من أمام المرمى بسبب لمس لاعب بيتيس للكرة بيده.

وبهذا التعادل فرط ريال مدريد في الصدارة وتقاسم الصدارة مع برصيد 22، بينما رفع ريال بييتس في المركز 14 برصيد 13 نقطة.

 

 

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