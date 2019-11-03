الامارات | سرور: التأهل في الكأس لن يشكل ضغطاً على دبا الحصن في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن سرور: التأهل في الكأس لن يشكل ضغطاً على دبا الحصن في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مشرف فريق دبا الحصن، الدولي السابق محمد سرور، إن فريقه سيكون جاهزاً لخوض منافسات دوري الدرجة الاولى التي ستنطلق في الثامن من الشهر الجاري، على أن يخوض دبا الحصن أولى مبارياته في الموسم الجديد لدوري الهواة أمام مسافي في التاسع منه.

وأكد سرور أن «تألق الفريق وتأهله في كأس رئيس الدولة لن يشكل أي ضغط علينا في الدوري»، مشيراً إلى أن الموسم المقبل سيكون قوياً وصعباً على جميع الفرق، بعد النقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها فرق الدوري من خلال الانتدابات والمعسكرات. وكان دبا الحصن قد تعادل أول من أمس مع التعاون بهدف لمثله في مباراة ودية.

وقال محمد سرور لـ«الإمارات اليوم»: الفريق ليس مطالباً من إدارة النادي بالصعود للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، رغم أن لدينا لاعبين أكفاء فنياً وذهنياً، بل هم مطالبون بأن يكونوا دائماً على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم. وتابع: تم توضيح ذلك لهم بأن عليهم ان يستمتعوا باللعب وأن يكونوا حريصين على الالتزام بترجمة تعليمات الجهازين الفني والإداري خلال المباريات.

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وقال أيضاً: بينا لهم أن الهدف الرئيس لإدارة النادي هو بناء فريق قوي للمستقبل بحيث يصعد للمحترفين ويستمر فيه.

وأكمل: نواصل الاستعداد للمشاركة في بطولة دوري الدرجة الأولى وكأننا لم نتأهل إلى دور الـ16 في الكأس، بل نستعد من أجل الظهور بشكل يليق بمكانة واسم دبا الحصن في المسابقات المحلية، وإذا ما نجحنا في التأهل فسيكون ذلك بمثابة النجاح المرتقب.

دبا الحصن تأهل إلى دور الـ16 في الكأس، ويدشن الموسم الجديد للدرجة الأولى 9 الجاري أمام مسافي.