الامارات | قرعة صعبة للاعبي الإمارات في «تنس غرب آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة صعبة للاعبي الإمارات في «تنس غرب آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس بالفجيرة منافسات الدور التمهيدي في بطولة غرب آسيا الخامسة للتنس، للفئة العمرية تحت 18 سنة، بمشاركة 96 لاعباً من كلا الجنسين. وفرضت قرعة البطولة مواجهات صعبة على لاعبي الإمارات، بينما تأهلت اللاعبة شيخة الجناحي للمرحلة التالية من الدور التمهيدي لتمتعها بالانتظار، وهي بحاجة الى الفوز في مباراتها المقبلة لتضمن تواجدها في الجدول الرئيس للمسابقة.

ويمثل الإمارات اللاعبون عبدالله المرزوقي وعبدالله عبدالعزيز وأحمد يوسف وشيخة الجناحي. وقال أمين عام اتحاد التنس ناصر المرزوقي، في تصريحات صحافية، إن الهدف الرئيس بالنسبة لهذه المشاركة هو مواصلة التطور المنشود في الأداء من الناحيتين الفنية والذهنية، وبما يتناسب والخطة الفنية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد، مشيراً إلى جاهزية اللاعبين للبطولة.