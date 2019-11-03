الامارات | بني ياس يتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم عادل النقبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم عادل النقبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت شركة نادي بني ياس لكرة القدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد حكم مباراة «السماوي» أمام اتحاد كلباء، عادل النقبي، محملة إياه مسؤولية خسارة بني ياس لنقاط المباراة بسبب ما اعتبرته ظلماً وقع على الفريق.

وكان اللقاء الذي انتهى لمصلحة كلباء 2-1، قد شهد جدلاً بسبب التحكيم، لوجود العديد من الحالات التي تطلبت من حكم اللقاء العودة إلى تقنية الفيديو، إذ أكمل «السماوي» المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد فواز عوانة وسهيل النوبي، كما احتسبت ضده ركلتي جزاء سجل منهما كلباء هدفين في المباراة عن طريق المجري جوجاك.

وقال نادي بني ياس في بيان صحافي تسلمته «الإمارات اليوم»، وهو الثالث في أسبوع واحد ضد التحكيم، إن النادي حريص على مصلحة كرة الإمارات وتطويرها بالشكل الذي يخدم المنتخبات الوطنية بشكل عام، خصوصاً أن التحكيم جزء أساسي في تطوير اللعبة وتحقيقها آمال وطموحات الجماهير العريضة.

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وذكر البيان أن النادي ينتظر الرد على الشكوى التي تقدم بها من أجل معرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها بناء على الوقائع، وذلك من أجل تسجيل الموقف رسمياً بهدف الحفاظ على حقوق النادي وجماهيره.

وتابع البيان: «تؤكد إدارة بني ياس مجدداً على أن إصلاح الأخطاء التحكيمية واتخاذ عقوبات رادعة ضد كل من أخطأ لن يكون في صالح بني ياس فقط، وإنما لصالح كرة الإمارات بشكل عام، ولصالح دوري الخليج العربي، لاسيما أن استمرار مسلسل الأخطاء يهدد البطولة برمتها بالكثير من العواقب الوخيمة».

شكوى بني ياس ضد التحكيم جاءت على خلفية مباراة كلباء التي شهدت طرد لاعبين من «السماوي»، واحتساب ركلتي جزاء ضده.