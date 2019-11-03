الامارات | البطولة العربية لـ «سيدات كرة السلة» تنطلق اليوم بالمغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العربية لـ «سيدات كرة السلة» تنطلق اليوم بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم في مدينة مكناس المغربية، البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة للسيدات، بمشاركة تسعة فرق، على أن يمثل الدولة في البطولة الممتدة حتى 11 نوفمبر الجاري، فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة.

ويغيب عن النسخة الحالية حامل اللقب للنسختين الأخيرتين فريق الهومنتمن اللبناني، تاركاً المهمة في نسخة 2019 لمواطنه فريق نادي بيروت الذي سينافس كلاً من سيدات نادي شباب الفحيص الأردني، ومكناس والجيش الملكي من المغرب، والصفاقسي والأمل الرياضي من تونس، والمجمع البترولي وحسين داي من الجزائر.

ويرأس بعثة ممثل الدولة في بطولة مكناس، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى عسكر النقبي، ومدير الفريق ميثاء بن ضاوي، وإدارية البعثة نور ذياب كامل، والمدرب نادية تمود بن ظاهر، واللاعبات: لطيفة الكعبي وأمل بن حيدر واليازية السويدي وسارة المهيري والشقيقتان آلاء ودعاء حسين، وعلياء النقبي ومريم عمر ورقية الظنحاني وروضة روباري وكاترين جان باول ونيروشكا كريسبو.

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وأكدت مدير الفريق ميثاء بن ضاوي، أن فريق الشارقة لرياضة المرأة يملك حظوظ المنافسة في اللقب، وقالت بن ضاوي في تصريحات صحافية، إن: «رحلة الإعداد للبطولة العربية بدأت منذ أغسطس الماضي، وتخللها مشاركة عدد من لاعبات الفريق مع المنتخب الوطني في الدورة الخليجية لرياضة المرأة التي أقيمت أخيراً في الكويت، واحتل فيها المنتخب المركز الثالث».

وأضافت: «تمثل البطولة محطة مهمة في اكتساب خبرات الاحتكاك مع نخبة الأندية العربية، خصوصاً أنها تمثل خير إعداد للفريق عند استضافة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة فبراير المقبل».

المنافسات تقام في مكناس المغربية، وتشارك فيها تسعة فرق من الدول العربية.