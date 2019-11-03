شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبى يعلن جاهزية ملعب «عش الغربان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى مازيمبى الكونغولى جاهزية ملعبه «مازيمبى ستاديوم» من الناحية الأمنية لاستقبال المباريات لتتبقى موافقة من جانب «كاف». وبدأ نادى مازيمبى عمليات إصلاح فى ملعبه الشهير خلال الفترة الماضية على أمل تجهيزه لقادم المباريات سواء على الصعيد المحلى أو الإفريقى.
ونشر مازيمبى، عبر موقعه الرسمى، أن وفدًا من الجهات الأمنية فى الكونغو قام بزيارة الملعب وتم منح إدارة النادى شهادة تُفيد بأن الملعب آمن لاستقبال الجماهير، وذلك بعد فحص المداخل والمخارج، وثبت أنه مُطابق لكل معايير الأمن وذلك وفقًا لما أعلن النادى. وأضاف النادى أنهم حصلوا على شهادة تفيد بأن أرضية الملعب- من النجيل الصناعى- جاهزة وسليمة لاستقبال المباريات. وأعلن النادى أن عناصر الفريق ستكون قادرة على خوض التدريبات على أرضية الملعب الجديدة يوم الإثنين المقبل لكن دون تحديد موعد لخوض المباريات عليه.
واختتم النادى أنهم فى انتظار وصول وفد من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» من أجل معاينة الملعب ومنحهم موافقة على استضافة المباريات. ومن المنتظر أن يقوم وفد من «كاف» بزيارة ملعب مازيمبى لإصدار القرار النهائى بشأن استضافة الملعب مواجهات الفريق القارية.
ومن المعروف أن ملعب مازيمبى كان يُصنف من أصعب الملاعب فى القارة الإفريقية وأسوئها لسوء تخطيطه وغرابته. وكان النادى الكونغولى قد حدد موعد مباراة الفريق مع الزمالك بالجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا لتكون يوم 30 نوفمبر.
يُذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا أوقعت مازيمبى فى المجموعة الأولى مع نادى الزمالك المصرى، وأول أغسطس الأنجولى، وزيسكو الزامبى.
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