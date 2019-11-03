شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرفض هدية برشلونة ويتعادل سلبيًا مع بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرط نادي ريال مدريد في فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم «لاليجا»، بعدما تعادل سلبيًا مع فريق ريال بيتيس، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري.

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وكانت برشلونة قد تلقى خسارة مفاجئة أمام ليفانتي بنتيجة 3-1، ليفسح المجال أمام ريال مدريد لاعتلاء صدارة الترتيب في حالة الفوز على بيتيس.

وأضاع مهاجمو الملكي كل الفرص التي اتيحت للتهديف، كما ألغى الفار هدفًا للبلجيكي إيدين هازارد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 22 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، فيما رفع ريال بيتيس رصيد للنقطة 13 في المركز الـ14.