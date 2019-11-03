شكرا لقرائتكم خبر عن محامي اللاعب: عبدالله السعيد برئ الذمة من الشرط الجزائي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أشرف عبدالعزيز، محامي عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شرط جزائي في العقد الذي وقعه مع الزمالك قبل أن يجدد تعاقده مع ناديه السابق الأهلي.

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وأكد محامي السعيد، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللاعب بريء الذمة من الشرط الجزائي، وأن تعاقده مع الزمالك انتهى بالصلح مع اتحاد الكرة.

وكان تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي والذي تدخل لتجديد تعاقد الأحمر مع عبدالله السعيد، رد على ما أثير بشأن تعاقده مع الزمالك قائلا: «الشرط الجزائي في الجنة إن شاء الله».