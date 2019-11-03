شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على تورينو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد فريق يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا إيه»، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره تورينو بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب تورينو الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري.
واحتل فريق إنتر ميلان صدارة الترتيب مؤقتًا بعدما فاز على فريق بولونيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، قبل لقاء يوفنتوس مع تورينو.
أحرز هدف يوفنتوس المدافع الهولندي الدولي ماتياس دي ليخت في الدقيقة 70، من أحداث المباراة.
بتلك النتيجة يحتل يوفنتوس صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 29 نقطة، وخلفه إنتر ميلان برصيد 28 نقطة، بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 11 في المركز الـ13.
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