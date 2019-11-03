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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يسقط من جديد ويفرط في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019
فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على ريال بيتيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، واكتفى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
أحرز ريال مدريد هدفاً عن طريق اللاعب إيدين هازارد ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.
وطالب لاعبي ريال مدريد في الدقيقة الـ82، الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعد أن غيرت الكرة اتجاهها من أمام المرمى بسبب لمس لاعب بيتيس للكرة بيده.
وبهذا التعادل فرط ريال مدريد في الصدارة وتقاسم الصدارة مع برشلونة برصيد 22، بينما رفع ريال بييتس في المركز 14 برصيد 13 نقطة.
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