اخبار الرياضه

ريال مدريد يسقط من جديد ويفرط في الصدارة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يسقط من جديد ويفرط في الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على ريال بيتيس في الجولة الحادية عشر من ، واكتفى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحرز ريال مدريد هدفاً عن طريق اللاعب إيدين هازارد ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

Advertisements

وطالب لاعبي ريال مدريد في الدقيقة الـ82، الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالحهم بعد أن غيرت الكرة اتجاهها من أمام المرمى بسبب لمس لاعب بيتيس للكرة بيده.

وبهذا التعادل فرط ريال مدريد في الصدارة وتقاسم الصدارة مع برصيد 22، بينما رفع ريال بييتس في المركز 14 برصيد 13 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يسقط من جديد ويفرط في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا