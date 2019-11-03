موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد فى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 3-11-2019 فى الكونفدرالية حيث يلتقى فريق بيراميدز نظيره يانج أفريكانز فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية،علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف .

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد



موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد حيث تعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد



موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد وكان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر، قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه .

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد



موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد حيث فاز فريق يانج أفريكانز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف في إجمالي مباراتي الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32 ويلتقي بزيسكو يونايتد الزامبي، لينجح زيسكو في الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج في زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزاني دوري الأبطال الافريقى ويذهب إلى الكونفدرالية ويخسر أولى مبارياته أمام بيراميدز على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف .

موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد



موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد حيث يعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي كانت في صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

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موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد



موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الذى واجه ظروف صعبة قبل المباراة بتعرض نجله لحادث مروع فى لندن واضراره للسفر للإطمنئان عليه ، لحسم التأهل مبكراً أمام بطل تنزانيا خوفاً من الدخول فى حسبة برما لو سجل الفريق التنزانى مبكراً ودخل أجواء المباراة، ويتسلح المدرب الفرنسى بصدارة الدوري الممتاز التى حققها قبل توقف الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين.

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز بث مباشر

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانزويطمح بيراميدز لمواصلة انتصاراته فى بطولة الكونفدرالية حيث سجل 3 انتصارات متتالية خارج ملعبه بدء من الدور التمهيدى الـ64 بتغلبه على مضيفه ايتوال الكونغولى بهدف نظسف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الإضافى ، وأكمل الفريق الذى يشارك لأول مرة فى البطولات الأفريقية، سلسلة انتصاراته بفوز جديد على يانج أفريكانز 2-1.

ولأول مرة فى الألفية الحالية ينجح فريق مصرى فى تحقيق 3 انتصارات متتالية فى الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلى والزمالك الأكثر مشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية "كأس الاتحاد الأفريقى سابقا" فى تحقيق 3 انتصارات متتالية.

​مشاهدة مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز على الجانب الأخر ، أكد مويني زهيرا، المدير الفنى لنادى يانج أفريكانز التنزانى، أن ناديه لن يفرط فى فرصة التأهل للدور التالى للبطولة رغم صعوبة الموقف بعد الخسارة فى تنزانيا ولكنه شدد على لاعبيه ضرورة اللعب بتركيز لتحقيق ريمونتادا تاريخية لاسيما أن المباراة تقام فى أجواء رائعة كروياً من حيث الملعب والجماهير بحسب وصفه .

وتابع، "الخبرات هي الأهم فى تلك المباريات، نحن لدينا لاعبون كبار ذوى خبرات، وكذلك بيراميدز لديه لاعبون في منتخبات كبرى وأيضاً مدرب الفريق ديسابر لديه خبرة كبيرة في الكرة الافريقية متابعاً نحن جاهزون للمواجهة ولدينا العزيمة على التأهل لمرحلة المجموعات".