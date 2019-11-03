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شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلى السابق: مجلس الدراويش الحالى خان الأمانة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب أبو السعود على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى " قولت 1000 مرة النادى الإسماعيلى أمانة ، بس أنتوا خونتو الامانة ، رسالتى إلى الأتنين اللى خانو وباعو الإسماعيلى واتسببوا فى المصيبة اللى فيها الإسماعيلى، مش هنسيب النادى ولا هنتخلى عنو ومش هنفرط فى بيتنا اللى بناه اباءنا وتعبو وتعبنا فيه حتى وأنا على فراش المرض .
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