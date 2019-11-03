شكرا لقرائتكم زيزو : "كنت حاسس إني قريب من المنتخب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك على انضمامه مؤخراً لقائمة المنتخب المصري، بإنه كان يشعر باقترابه بشدة من الانضمام للمنتخب خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تألقه بشكل كبير مع الفريق الأبيض.

اضاف أحمد سيد زيزو خلال حواره في برنامج أون سبورت مساء الأحد، أنه قدم مستوى جيد خلال الفترة الأخيرة وبالتالي كان يتوقع أنه سيكون من ضمن اختيارات حسام البدري خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن حسام البدري المديرالفني لمنتخب مصر قد استدعى أحمد سيد زيزو لصفوف الفراعنة استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا 2021.