شكرا لقرائتكم مدرب أف سي مصر : لا يهمنا خسارة 12 نقطة ..نحن ثالث أكثر الفرق صناعة للفرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخل فريق اف سي مصر معسكر مغلق اليوم في الإسماعيلية، يخوض خلاله 3 مباريات ودية امام كل من كهرباء الإسماعيلية والقناة والإسماعيلي، استعدادا لاستئناف الدوري عقب فترة التوقف الحالية بسبب ارتباط المنتخب الاوليمبي بالاستعداد لبطولة الأمم الافريقية تحت 23 عاما والمقرر انطلاقها يوم 8 نوفمبر الجاري.
وقال المدير الفني لفريق اف سي مصر ، ان تقرير الشركة التي تقوم برصد احصائيات الدوري جاء مطمئنا حيث احتل الفريق المركز الثالث بعد الأهلي وبيراميدز من حيث الفرق الأكثر صناعة للفرص، كما حصل الفريق علي المركز الخامس من حيث الفرق الأكثر استخلاصا للكرة، وهي مؤشرات تؤكد ان الفريق في تطور ويحتاج فقط لكسب ثقة اللعب في الدوري الممتاز.
ويلتقي فريق اف سي مصر مع نظيره حرس الحدود يوم 24 نوفمبر الجاري في الأسبوع السادس للدوري.
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