شكرا لقرائتكم تشكيل لجنة طوارئ باستاد القاهرة خلال بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، تشكيل لجنة عمليات للطوارئ باستاد القاهرة من خلال لجنة الاتصال الحكومي لمواجهة أي أزمات. وأوضح مسئولو اللجنة أنهم على علم بأن البطولة لن يكون عليها اقبال وزخم جماهيري مثلما حدث في البطولة الأفريقية الأخيرة، موضحين أن هدفهم وهدف الإعلام مناشدة الجماهير الحضور باعداد وفيرة. وأضاف مسئولو اللجنة أن تنظيم البطولة الأفريقية بالشكل الأمثل واجب وطني على الجميع، وستكون إمتداد لأمم أفريقيا 2019، وهدفنا اظهار صورة مصر بالشكل المشرف الذي يؤكد للعالم أن بلدنا قادرة على استضافة كافة الأحداث والبطولات الرياضية المختلفة، موضحين أن وزارة الشباب والرياضة تراقب أي أزمات تحدث في الرياضة المصرية وتتدخل في الوقت المناسب لإنهاء الأزمة فورا.

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