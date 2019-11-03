شكرا لقرائتكم تشكيل لجنة طوارئ باستاد القاهرة خلال بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مسئولو اللجنة أنهم على علم بأن البطولة لن يكون عليها اقبال وزخم جماهيري مثلما حدث في البطولة الأفريقية الأخيرة، موضحين أن هدفهم وهدف الإعلام مناشدة الجماهير الحضور باعداد وفيرة.
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