شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام المحرق البحرينى فى البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقد استقر بنسبة كبيرة طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى على التشكيلة الأساسية التى سيخوض بها اللقاء التى من المتوقع أن تتكون من :- Advertisements عماد السيد فى حراسة المرمى ، أمامه الرباعى أسامة العزب ومحمد أنور ومحمود رزق والسيد سالم وفى الوسط نور السيد وأحمد نبيل مانجا واحمد رفعت وخالد الغندور وخالد قمر وإيمانويل أوكوى . كان الإتحاد السكندرى قد تأهل لدور الـ16 من البطولة بعد الفوز فى دور الـ32 على حساب العربى الكويتى بعد الفوز فى لقاء الذهاب بهدف مقابل للاشئ ، بينما فاز الفريق فى لقاء العودة بالإسكندرية بهدفين مقابل للاشئ .

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