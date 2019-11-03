شكرا لقرائتكم خبر عن ليفانتي يهزم برشلونة 3-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب ليفانتي الطاولة على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب في العامين الأخيرين عندما تغلب عليه 3-1، في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، لكن ليفانتي رد بقوة مطلع الشوط الثاني وسجل ثلاثة أهداف في سبع دقائق عبر خوسيه كامبانيا (61) وبورخا مايورال (63) والصربي نيمانيا رادويا (68). وحقق ليفانتي فوزه الثاني توالياً والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 17 نقطة وصعد إلى المركز الثامن.
وهي الخسارة الثالثة لبرشلونة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 22 نقطة.
وعلق لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس على الخسارة قائلاً «حققنا الأصعب وهو التقدم في النتيجة، لكن في الشوط الثاني كانت لديهم هجمات متتالية وسجلوا الأهداف وباتت مهمتنا مستحيلة».
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